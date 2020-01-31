"Из взбитых сливок": звезда "Орла и решки" прикрыла грудь необычной блузкой
Леся Никитюк ночью появилась в одном из ресторанов ОАЭ. Для ужина звезда шоу "Орел и решка" выбрала короткую блузку из мятой ткани, которая едва прикрыла ее грудь. Интернет-пользователи сравнили одежду с десертом, а красотку – со сладостью.
Сама телеведущая себя называет жрицей из-за того, что отправилась есть деликатесы ночью. "Подумали, может, там кормят хуже и мы не станем жрать на ночь. Но нет, там еды и эмоций еще больше! Листайте #еда #леся #жрица", – написала она в Инстаграм.
Фигуру девушки, похоже, ничего не портит. Фанаты продолжают расхваливать ее внешность: "Кажется, что кофточка из взбитых сливок", "Образ бомбезный", "Ночная жрица", "Леся, ты как воздушная зефирка в этом топе", "Ух какая здесь", "Как цветок, какая блуза", "Часть блузки сгорела", "Горячая штучка", "Сначала подумала, что Лесю сливками намазали".
Звезда "Орла и решки" считается одной из самых привлекательных телеведущих. В соцсетях Леся Никитюкт в откровенных нарядах возбуждает поклонников и хвастается ягодицами в микротрусах.
"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех
Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал
Картина многим россиянам показалась очень знакомой
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик