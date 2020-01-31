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"Из взбитых сливок": звезда "Орла и решки" прикрыла грудь необычной блузкой

"Из взбитых сливок": звезда "Орла и решки" прикрыла грудь необычной блузкой
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Популярная телеведущая показалась за границей в откровенном наряде

Леся Никитюк ночью появилась в одном из ресторанов ОАЭ. Для ужина звезда шоу "Орел и решка" выбрала короткую блузку из мятой ткани, которая едва прикрыла ее грудь. Интернет-пользователи сравнили одежду с десертом, а красотку – со сладостью.

Сама телеведущая себя называет жрицей из-за того, что отправилась есть деликатесы ночью. "Подумали, может, там кормят хуже и мы не станем жрать на ночь. Но нет, там еды и эмоций еще больше! Листайте #еда #леся #жрица", – написала она в Инстаграм.

Фигуру девушки, похоже, ничего не портит. Фанаты продолжают расхваливать ее внешность: "Кажется, что кофточка из взбитых сливок", "Образ бомбезный", "Ночная жрица", "Леся, ты как воздушная зефирка в этом топе", "Ух какая здесь", "Как цветок, какая блуза", "Часть блузки сгорела", "Горячая штучка", "Сначала подумала, что Лесю сливками намазали". 

Звезда "Орла и решки" считается одной из самых привлекательных телеведущих. В соцсетях Леся Никитюкт в откровенных нарядах возбуждает поклонников и хвастается ягодицами в микротрусах. 

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

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