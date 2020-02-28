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Ведущая "Орла и решки" надела блестящие микротрусы и залезла в пену

Ведущая "Орла и решки" надела блестящие микротрусы и залезла в пену
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Звезда шоу о путешествиях продемонстрировала фигуру на отдыхе

Леся Никитюк опубликовала в "Инстаграм" фото в купальнике. Блондинка надела на себя блестящие микротрусы на завязках и лифчик и залезла в пену.

Фотографии со стройной блондинкой ее подписчики оценили – в комментариях сразу появилось множество комплиментов. Также поклонники интересуются, вернется ли девушка в шоу "Орел и решка".

"Леся, ты как всегда звезда, так держать", "Леся распутница", "Бомбическая", "Женщина - пушка", "Худенькая такая", "Вы вернетесь в "Орел и решку?", "Пенная вечеринка, круто выглядишь", "Шикарно выглядите", – написали под фото телезвезды.

В последнее время Леся Никитюк постоянно выкладывает фото в купальниках и открытых нарядах, так как часто ездит за границу. Теперь она делает это не в составе съемочной группы. В 2017 г. знаменитость ушла из шоу "Орел и решка". Возможно, это связано с аварией, в которую она попала во время работы.

Теперь наблюдать за жизнью Леси Никитюк поклонники могут только через социальные сети.

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

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