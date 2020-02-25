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Звезда "Орла и решки" пошла гулять в одной рубашке

Звезда "Орла и решки" пошла гулять в одной рубашке
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Ведущая шоу о путешествиях продемонстрировала длинные ноги

Леся Никитюк для выхода выбрала наряд, который едва прикрывал ее ягодицы. В коротенькой рубашке знаменитость фотографировалась на улице, выставляя напоказ стройные ноги в разных ракурсах.

Снимок ведущая передачи "Орел и решка" опубликовала в "Интаграм", где ее тело сразу же начали обсуждать. Подписчики считают, что блондинка выглядит идеально, а ее ногам можно только позавидовать. В фото поклонники не видят ничего вульгарного.

"Красотка. И не слушайте тех, кто говорит, что вы вульгарна, это просто зависть!", "Глядя на Ваши длинные и ровнехонькие ноги, Леся, комплексую", "Всем бы такие ноги", "Отличные ноги, шикарные", "Вот это ноги", "Элитные ножки", – восхищаются подписчики соцсети.

Леся Никитюк считается одной из самых сексуальных ведущих программы о путешествиях. Свои первые шаги к славе блондинка сделала на юмористических шоу, а позже прошла кастинг на участие в передаче "Орел и решка" – тогда к ней и пришла популярность.

Участие в проекте дались девушке нелегко. Например, в 2017 г. съемочная группа перевернулась на трассе. Тогда же Леся Никитюк заявила, что уходит из шоу, чтобы больше времени проводить с семьей.

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

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