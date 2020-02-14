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Ведущая "Орла и решки" повертела бедрами в мини

Ведущая "Орла и решки" повертела бедрами в мини
Мария Ивакова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Телеведущая примерила ультракороткий наряд

Мария Ивакова показалась в блестящем мини-платье с бахромой. Устоять на месте в такой одежде, как призналась сама знаменитость, она не смогла и начала танцевать перед камерой. В обтягивающем наряде красотка потрясла формами и показала стройные ноги.

"Как только я надела это платье, бедра пустились в чикпибарум", – написала девушка под снимком, опубликованным в "Инстаграм".

Комментаторы от видео со звездой шоу "Орел и решка. Шоппинг" в восторге. Под постом восхищаются ее соблазнительными танцами, блестящим нарядом и красотой.

"Маша, Вы прекрасны! Сама сейчас в пляс пойду", "Какая Вы красотка, такая кокетка, манящая, женственная", "Мария, Вы чудесны, как бокальчик игристого в субботу вечером", "Какая красотка, и движения, и ноги", "Гипноз", "Платье огонь", "Не оторваться от видео... классное платье", – поделились впечатлениями интернет-пользователи.

Мария Ивакова считается одной из самых красивые ведущих "Орла и решки". В социальных сетях пользователи в восторге от снимков блондинки в купальниках.

Также в последнее время активно обсуждают личную жизнь телезвезды. Уже несколько месяцев Мария Ивакова встречается с сыном известного актера Михаила Ефремова. 

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

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