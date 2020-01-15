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Ведущая "Орла и решки" искупалась в водопаде с голыми ягодицами

Ведущая "Орла и решки" искупалась в водопаде с голыми ягодицами
Мария Ивакова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Возлюбленна Ефремова сняла свои развлечения на камеру

Мария Ивакова залезла в водопад на отдыхе. В ролике, опубликованном в Инстаграм, ведущая популярного шоу веселится в воде. При этом на блондинке надет купальник, позволяющий рассмотреть ее ягодицы и стройные ноги.

Комментаторы сразу принялись критиковать звезду "Орла и решки". По их мнению, ей не стоило выкладывать в соцсети видео с обнаженными ягодицами. "Мария вот вам же не 17 лет с голым задом по улице бегать, когда уже за ум то возьметесь?", "Ради лайков на все пойдет", – возмутились пользователи.

В ответ на критику Ивакова заявила, что и в старости планирует оголять тело: "Ну, во-первых, я в купальнике, а, во-вторых, и в 80 планирую сверкать чреслами". 

Мария Ивакова считается одной из самых сексуальных ведущих шоу "Орел и решка", поэтому поклонники сразу же принялись защищать ее от недоброжелателей. Они полагают, что тело блондинки находится в отличной форме, поэтому она смело может показывать его.

"Так если красивый голый зад, то че бы не показать?", "Красота", "Очень хорошо", "Машенька, ты прекрасна! Думаю, и 80 будешь такой же", "Делайте детей давайте!", "Идеально", "Завораживающее видео", "Была бы у меня такая попа, я бы ходила исключительно с голым задом)", – поддержали раздевшуюся телезвезду фанаты.

В конце 2019 г. Мария Ивакова оказалась в центре внимания прессы, когда выяснилось, что она встречается с сыном Михаила Ефремова. Вместе с Никитой Ефремовым ведущая "Орел и решка" снимается в кровати и путешествует.

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

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