Блондинка вышла на поляну в необычном наряде

Мария Ивакова показала поклонникам в Instagram свое новое фото, сделанное на райском острове. Звезда "Орла и решки" надела легкое белое платье – длинное, но с открытой спиной и огромным декольте. У фанатов теледивы не осталось сомнений – бюстгальтер она надевать не стала.

Под постом знаменитость поделилась ценными советами для туристов, которые собрались отдохнуть на Бали. Однако фанатов телеведущей не меньше рекомендаций, заинтересовал ее внешний вид.



"Какое же у Вас красивое платье и вы в нем красиво-сексуальна!" – восхищенно написала одна из подписчиц Маши не ее страничке в Instagram.

Мнение поклонницы Иваковой разделили и другие – всего за 35 минут пост Марии набрал более 35 тыс. отметок "Нравится". Мария Ивакова – одна из самых сексуальных ведущих популярного шоу "Орел и решка". Недавно Маша снялась в кровати вместе со своим возлюбленным – сыном актера Михаила Ефремова Никитой. А недавно стройная блондинка искупалась в водопаде, показав длинные ноги и упругие формы.