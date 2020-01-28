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Звезда "Орла и решки" прогулялась без белья

Звезда "Орла и решки" прогулялась без белья
Мария Ивакова. Фото:instagram.com/maria_ivakova
Блондинка вышла на поляну в необычном наряде

Мария Ивакова показала поклонникам в Instagram свое новое фото, сделанное на райском острове. Звезда "Орла и решки" надела легкое белое платье – длинное, но с открытой спиной и огромным декольте. У фанатов теледивы не осталось сомнений – бюстгальтер она надевать не стала.

Под постом знаменитость поделилась ценными советами для туристов, которые собрались отдохнуть на Бали. Однако фанатов телеведущей не меньше рекомендаций, заинтересовал ее внешний вид. 

"Какое же у Вас красивое платье и вы в нем красиво-сексуальна!" – восхищенно написала одна из подписчиц Маши не ее страничке в Instagram.

Мнение поклонницы Иваковой разделили и другие – всего за 35 минут пост Марии набрал более 35 тыс. отметок "Нравится". Мария Ивакова – одна из самых сексуальных ведущих популярного шоу "Орел и решка". Недавно Маша снялась в кровати вместе со своим возлюбленным – сыном актера Михаила Ефремова Никитой. А недавно стройная блондинка искупалась в водопаде, показав длинные ноги и упругие формы.

Валентина МАЙОРОВА

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