"Обострение на фоне стресса": здоровье Бузовой сильно пошатнулось
Певица Ольга Бузова пожаловалась на самочувствие. По словам артистки, ей пришлось обратиться в больницу и пройти обследование. Врачи объяснили популярной телеведущей, что очень обсеспокоены ее состоянием.
У ведущей "Дома-2" серьезные проблемы со спиной. И если Бузова не займется своим здоровьем, то последствия будут, мягко говоря, "не очень хорошими".
"Сейчас, видимо произошло обострение на фоне стресса, который в моей профессии присутствует ежедневно", – объяснила исполнительница хита "Мало половин" поклонникам в "Инстаграм" и заранее извинилась "за малую физическую активность на ближайших концертах", ведь сейчас ее спине как никогда необходим покой.
Подписчики певицы, в свою очередь, пожелали ей как можно скорее вылечить спину, а особо просвещенные – посоветовали, как это сделать.
"Берегите себя", "Отдохни немного", "Не болей", "Поправляйтесь скорее", "Выздоравливай", "Надо следить за здоровьем", "Будь здорова, Оля", "Какая разница, танцуешь ты, стоишь, или сидишь? Главное, чтобы ты была здорова. Выздоравливай", "Всегда надо декомпрессировать спину у хиропракииков или мануальных терапевтов или с помощью йоги, малышка", – написали неравнодушные фанаты (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее Бузова в прозрачном боди заговорила о вечном.
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