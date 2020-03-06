Водонаева разрыдалась из-за болезни сына
Алена Водонаева заплакала перед камерой из-за своего больного ребенка. В простуде мальчика красотка винит бывшего мужа, который взял его к себе на время, пока она находилась в Англии. Телезвезде пришлось отменить работу и сидеть дома с сыном Богданом.
Разозлившаяся брюнетка призналась в "Инстаграм", что такое происходит уже не в первый раз. И призвала всех отцов вести себя ответственно, следить за детьми и вовремя их лечить. Теперь знаменитости предстоит заботиться о болеющем школьнике неопределенное время, из-за чего она отменила лекцию у студентов университета.
"Я лежу, реву от обиды. Так редко это делаю... Теряете деньги, работу, отменяете все дела и сидите дома и лечите ребенка", - высказалась звезда "Дома-2" в социальных сетях.
На учебе Богдана его болезнь не отразится: с начала учебного года мальчик занимается дома. Такое решение приняли его родители. Сына Водонаева родила от бизнесмена, за которого вышла замуж сразу же после ухода с телестройки. Супруги развелись через несколько лет после появления малыша, но до сих пор сохраняли хорошие отношения.
Методами воспитания бывшего мужа красотка, похоже, недовольна. До этого она рассказывала, что отец увез Богдана на экстремальный отдых в лес, где они несколько дней не выходили на связь.
Сейчас Алена Водонаева оказалась в центре крупного скандала из-за своего высказывания о материнском капитале. Сначала экс-участница "Дома-2" столкнулась с критикой в социальных сетях, а затем ее вызвали в полицию. Чтобы доказать свою невиновность, она заказала лингвистическую экспертизу, результаты которой обещала скоро предоставить.
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