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Вирус-убийца обнаружили еще у восьми россиян

Вирус-убийца обнаружили еще у восьми россиян
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Все они ранее посещали зараженную эпидемией Италию

В России сегодня число инфицированных смертельным вирусом COVID-19 увеличилось на восемь человек, из них шестеро из Москвы и двое из Московской области.

Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом на среду, 11 марта, в стране уже 28 заболевших.

Среди вновь заболевших – все они в последние две недели посещали Италию – один ребенок.

"В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции. У одного из пациентов, ребенка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем", – цитирует ТАСС штаб.

Также стало известно, что туроператоры с сегодняшнего дня начинают вывоз россиян из охваченной эпидемией COVID-19, а сами итальянцы запросили лично у президента РФ Владимира Путина помощи, которой они не могут дождаться от Евросоюза в борьбе со смертельной инфекцией.

Россия же с 13 марта ограничивает авиасообщения с Германией, Францией, Испанией и Италией.

Исключения пока оставили для следующих регулярных рейсов: Москва – Рим (и обратно), Москва – Берлин (и обратно), Москва – Мюнхен (и обратно), Москва – Франкфурт-на-Майне (и обратно), Москва – Мадрид (и обратно), Москва – Барселона (и обратно), Москва - Париж (и обратно). А также для чартерных, которые перевозят в эти страны их граждан и других иностранцев и россиян на родину, сообщает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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