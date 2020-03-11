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Пандемия коронавируса оказалась выгодна США

Из-за вспышки COVID-19 начинается мировой кризис

Больше всего пользы из паники, поднявшейся в связи с пандемией коронавируса, извлекут для себя Соединенные Штаты. Об этом заявил учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев.

По мнению эксперта, власти провинции Хубэй, где и началась вспышка COVID-19, намеренно сеяли панику, чтобы осложнить ситуацию для председателя КНР Си Цзиньпина. Он напомнил, что именно в этой провинции традиционно сильны проамериканские настроения. США при этом пытаются обрушить китайскую экономику, однако лидер Поднебесной в ответ проводит жесткую политику.

"Пройдет немного времени, мы с вами увидим большое расследование в Китае, с посадками, а может быть, и расстрелами, виновных в этой панике и в этом коронавирусе", – подчеркнул Малофеев в разговоре с телеканалом "Царьград".  

Валентина МАЙОРОВА

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