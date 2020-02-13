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"Даже оправдываться не собираюсь": Бородина набросилась на попрошаек

"Даже оправдываться не собираюсь": Бородина набросилась на попрошаек
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
У ведущей регулярно требуют деньги

Ксения Бородина поделилась в инстаграм-аккаунте, что ей регулярно приходят сообщения с просьбами о деньгах. Ведущая рассказала, что крупные суммы хотят взять для покупки машины, квартиры или нового телефона.  

Ксения не понимает, как можно требовать финансовой помощи от неизвестного человека. По признанию Бородиной, она ничего не брала в жизни и считает это унизительным.  

"Но ребят, я даже оправдываться не собираюсь, почему я вам не дам никогда денег, у меня на это , даже слов не найдётся, вот честно...", – пишет она. 

По мнению телеведущей, многие люди в столице привыкли создавать иллюзию красивого образа жизни. Ксения Бородина не будет оправдываться перед людьми, почему она не дает деньги. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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