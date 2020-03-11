Ситуация уже хуже, чем была в 2008 году

Эстония стала жертвой китайского коронавируса. Из-за мировой эпидемии COVID-19 экономика этой прибалтийской страны резко пошла ко дну. О начале кризиса уже заявил страны министр финансов Эстонии Мартин Хельме.

"Такого резкого падения не было с 2008 года", - подчеркнул он в эфире ERR.

Министр сообщил, что к нынешнему кризису вся Европа подошла ослабленной: высокий уровень безработицы, низкая конкурентоспособность продукции, большие долги. Что касается непосредственно Эстонии, то ее положение хуже, чем у других прибалтийских республик, поскольку она более ориентирована на импорт.

Сейчас из-за коронавируса товарооборот страны упал, внутреннее потребление сократилось, так как население предпочитает экономить деньги. Проблемы в туристическом секторе, в торговом.

"Такой плохой ситуации как сейчас в экономике у нас никогда не было", – резюмировал Хельме.

По последним данным, в Эстонии болеют коронавирусом 12 человек. Все случаи "привозные": среди инфицированных десять человек недавно вернулись из Италии, один из Ирана и один из Франции.