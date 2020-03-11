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Вести об отказе Таиланда в визах переполошили российских туристов

Вести об отказе Таиланда в визах переполошили российских туристов
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Паника по поводу новых правил оформления документов оказалась ложной

Россияне могут находиться в Таиланде без визы до 30 дней, как это было и ранее. Соглашение между королевством и нашей страной никто не отменял. Таким образом в представительстве по туризму Таиланда опровергли, что государство ужесточает правила въезда для россиян из-за коронавируса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что теперь российские туристы не смогут получить визу для временного пребывания сразу после въезда в страну. Ужесточение правил якобы распространялось на Россию, Болгарию, Казахстан, Китай, Грузию и еще 13 стран. Об этом писал Reuters.

Однако руководитель службы маркетинга туристической администрации Таиланда Константин Кинель рассказал "Интерфаксу", что тревога оказалась ложной. Россияне по-прежнему смогут ездить на курорт без виз на срок до 30 дней. Информацию о том, что отмена виз по прибытию в страну не затронет граждан нашей страны, подтвердили и в тайском посольстве.

В Таиланде зафиксировали 59 случаев заражения, шесть из которых – за последние сутки, сообщает Khaosod English. Выздоровели 34 пациента, один скончался.

Ранее в Китае назвали сроки отступления смертельной инфекции. Эксперт предположил, что эпидемия продлится до лета. Тем временем, по его словам, государствам необходимо вводить карантин, чтобы остановить распространение коронавируса.

Карина СИРАЗОВА

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