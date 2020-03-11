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Захарову закрыли от публики из-за китайской заразы

Захарову закрыли от публики из-за китайской заразы
Мария Захарова. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/www.globallookpress.com
продолжениеЕвропу ждет экономический шок из-за эпидемии
Пресс-конференция пройдет без журналистов

Мария Захарова проведет регулярный брифинг по вопросам внешней политики 12 марта без представителей прессы. Такое решение приняли в МИД, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Брифинг пройдет в формате телеконференции – Захарова ответит на все вопросы в эфире, сообщается на сайте МИД. Таким образом, будут соблюдены рекомендации Всемирной организации здравоохранения по переводу всех массовых мероприятий в онлайн-формат.

В Москве также усилили меры по борьбе с китайским вирусом. До 10 апреля в столице запретили все мероприятия, число участников которых превышает пять тысяч человек. Так, пришлось отменить несколько традиционных фестивалей и спортивных состязаний.

По последним данным, в России коронавирусом заразились 20 человек, причем 17 из них вернулись из Италии, пишет РИА "Новости".

Вирус захватил уже 109 стран, сообщает ВОЗ. Всего от инфекции умерли больше четырех тысяч зараженных.

Музыкальный конкурс "Евровидение", который должен состояться в мае в Роттердаме, также оказался под угрозой срыва из-за эпидемии. По некоторым данным, мероприятие проведут в формате телемоста.

Карина СИРАЗОВА

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