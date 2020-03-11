Компании уже разоряются

Европу ждет крупный экономический шок, сопоставимый с финансовым кризисом 2008 г., если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса. Об этом заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе телефонной конференции с лидерами Евросоюза.

По ее словам, которые приводит Bloomberg, необходимы координированные действия, и в данный момент руководство банка изучает все доступные инструменты, особенно те, которые позволят представить "сверхдешевое" финансирование и обеспечить безостановочный поток кредитов и ликвидности.

Во вторник, 10 марта, премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал ЕЦБ поддержать итальянскую экономику. Как известно, в этой стране наибольшее количество случаев заражения за пределами Китая, поэтому местные власти уже столкнулись с серьезными проблемами. В частности, турбизнес несет колоссальные убытки.

Как предположила Лагард, аналогичные трудности грозят и другим европейским странам. Ранее об экономическом кризисе из-за коронавируса заявили власти Эстонии. COVID-19 сильно ударил по авиакомпаниям, некоторые из них были вынуждены вдвое сократить перевозки.