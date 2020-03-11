Девушки нацарапали свои имена на произведении искусства XVI века

На уникальной фреске итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти обнаружили автографы туристок с Украины. Девушки оставили на "Афинской школе", которая висит в Апостольском дворце Ватикана, несколько слов.

Один из путешественников заметил повреждения и снял их на видео. Ролик был опубликован в группе Italy for me в "Фейсбук". На кадрах отчетливо видна надпись: "Лена Тамара Винница". Это может говорить о том, что свои имена оставили две туристки из Незалежной.

В Сети возмутились поступком девушек. Однако некоторые комментаторы обвинили в вандализме туристов из России, аргументировав это тем, что украинки бы написали на национальном языке, пишет "Царьград". Таким образом, россияне якобы решили свалить вину на жителей соседней страны.

Однако о том, кто конкретно оставил эту надпись и когда она появилась, пока ничего точно не известно. Сейчас туристок ищут, передает телеканал "360". Им грозит крупный денежный штраф.

Из-за эпидемии коронавируса Ватикан закрыли. Путешественники не смогут посетить площадь Святого Петра и базилику.