Две трети населения Европы заболеют пневмонией, несмотря на предпринимаемые меры

Коронавирус захватил всю Европу, и уже нет шанса остановить эпидемию. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге в среду, 11 марта.

Она призвала всех быть реалистами: разновидность вируса новая, вакцины от него нет, иммунитета тоже нет. Значит, 60 – 70% населения будут инфицированы COVID-19 и заболеют пневмонией, передает Bild слова главы правительства Германии.

По мнению Меркель, нет смысла закрывать границы внутри ЕС. Совместными усилиями надо работать над созданием лекарств и защищать "группы риска", например, стариков, от заражения, а не обсуждать на международном уровне, пускать ли зрителей на футбольный матч. Важнее предусмотреть негативные последствия для экономики от эпидемии коронавируса и помочь друг другу их преодолеть, отметила канцлер.

В ФРГ зафиксировано более 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Три человека скончались. Германия стала одной из немногих стран, которая не стала вводить запрет на въезд граждан из Италии, однако население страны запаниковало.