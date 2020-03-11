Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Меркель признала бессилие перед коронавирусом

Меркель признала бессилие перед коронавирусом
Ангела Меркель. Фото: Felix Zahn/photothek.net via www/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус подарил россиянам скидку на отдых
Две трети населения Европы заболеют пневмонией, несмотря на предпринимаемые меры

Коронавирус захватил всю Европу, и уже нет шанса остановить эпидемию. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге в среду, 11 марта.

Она призвала всех быть реалистами: разновидность вируса новая, вакцины от него нет, иммунитета тоже нет. Значит, 60 – 70% населения будут инфицированы COVID-19 и заболеют пневмонией, передает Bild слова главы правительства Германии.

По мнению Меркель, нет смысла закрывать границы внутри ЕС. Совместными усилиями надо работать над созданием лекарств и защищать "группы риска", например, стариков, от заражения, а не обсуждать на международном уровне, пускать ли зрителей на футбольный матч. Важнее предусмотреть негативные последствия для экономики от эпидемии коронавируса и помочь друг другу их преодолеть, отметила канцлер.

В ФРГ зафиксировано более 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Три человека скончались. Германия стала одной из немногих стран, которая не стала вводить запрет на въезд граждан из Италии, однако население страны запаниковало

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В Кремле раскрыли план США по Украине

Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой

Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин

Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей