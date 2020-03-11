Некоторые популярные курорты по-прежнему безопасны

Эпидемия китайского коронавируса многим сломала планы на отпуск. С некоторыми странами Россия закрыла границы, посещение других грозит двухнедельным карантином после возвращения. Но это не значит, что нужно сидеть дома. У россиян есть возможность отправиться в путешествие без риска для здоровья, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

В списке безопасных направлений Куба – там пока не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, передает телеканал "360". Турция, Тунис, Кипр, Вьетнам также открыты для туристов. Число зараженных там не велико, сидеть в изоляции из-за поездки туда не придется. А если есть опасения, что эпидемиологическая ситуация там изменится, можно купить заранее страховку "от невыезда" и, в случае отказа от тура, вернуть деньги в полном объеме.

Приятный бонус – сейчас путевки стоят на 12% меньше, чем было в это же время в прошлом году, отметила глава туристического альянса.

Ранее специалисты дали конкретные рекомендации, что делать для профилактики коронавируса.