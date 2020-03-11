В Незалежной закрылись все школы

На территории Украины отменяют публичные мероприятия, где количество зрителей превышает 200 человек, и спортивные соревнования. Ограничительные меры вводятся в связи с опасностью распространения заболевания коронавирусом COVID-19.

Карантин вступит в силу с 12 марта и будет продолжаться до начала апреля, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций секретариата кабинета министров Украины, опубликованном на официальном сайте органов исполнительной власти страны.

На данный момент, согласно информации, предоставленной институтом Хопкинса, на Украине зафиксировал единичный подтвержденный случай инфицирования вирусом типа COVID-19. По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, на территории страны находятся еще пять человек с подозрением на наличие инфекции, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее сообщалось, что в Киеве закроются на карантин крупные торговые центры.

Напомним, что первая вспышка заболевания коронавирусом была зафиксирована в декабре прошлого года в китайской провинции Ухань. По данным института Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания, на данный момент, инфицированию подвержены более 118 стран и регионов. По всему миру, во избежание распространения опасного заболевания, подвергаются карантину излюбленные туристами места. Так, недавно закрыл двери Ватикан.