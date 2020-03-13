Болгарская прорицательница говорила о смутном и сложном для человечества времени

Большой финансовый кризис давным-давно был предсказан ясновидящей Вангой. Пандемия коронавируса привела к тому, что мировая экономика пошатнулась, а рубль рухнул в пропасть. Однако в итоге Россия выйдет из передряг окрепшей и сильной, считала прорицательница.

Говорила она и о распространении какой-то опасной болезни. Действительно, в конце прошлого года в городе Ухань в Китае началась эпидемия вируса COVID-19. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайской заразы пандемией.

В Европе в 2020 г. может обостриться религиозная ситуация. Между людьми разных вероисповеданий и конфессий вспыхнут жестокие конфликты, которые продлятся несколько лет, отмечает портал "Живая Кубань".

С этого года мир все сильнее будет погружаться в хаос. При этом одной из немногих стран, которые сохранят достоинство и традиционные ценности, станет Россия.