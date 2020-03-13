Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Тревожное предсказание Ванги на 2020 год начало сбываться

Тревожное предсказание Ванги на 2020 год начало сбываться
Ванга. Фото: ИТАР-ТАСС
Болгарская прорицательница говорила о смутном и сложном для человечества времени

Большой финансовый кризис давным-давно был предсказан ясновидящей Вангой. Пандемия коронавируса привела к тому, что мировая экономика пошатнулась, а рубль рухнул в пропасть. Однако в итоге Россия выйдет из передряг окрепшей и сильной, считала прорицательница.

Говорила она и о распространении какой-то опасной болезни. Действительно, в конце прошлого года в городе Ухань в Китае началась эпидемия вируса COVID-19. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайской заразы пандемией.

В Европе в 2020 г. может обостриться религиозная ситуация. Между людьми разных вероисповеданий и конфессий вспыхнут жестокие конфликты, которые продлятся несколько лет, отмечает портал "Живая Кубань".

С этого года мир все сильнее будет погружаться в хаос. При этом одной из немногих стран, которые сохранят достоинство и традиционные ценности, станет Россия. 

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Коронавирус стремительно расползается по России

Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей