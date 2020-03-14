Жанна Бадоева не может выехать из США

Журналистка столкнулась с серьезной проблемой на фоне эпидемии. Из-за вспышки коронавируса американский лидер Дональд Трамп запретил на месяц въезд в страну из Европы, в связи с этим многие авиакомпании отменяют перелеты – купить билеты практически невозможно. Напомним, Жанна Бадоева живет в Италии. Сейчас экс-ведущая передачи "Орел и решка" и автор программы "Жизнь других" не может вернуться домой.

В ловушку из-за коронавируса Бадоева попала вместе с коллегами – она прилетела в Штаты на съемки, которые были запланированы в Майами и Сан-Франциско. Пока купить билеты не удалось, рассказал "Газете.Ru" продюсер "Жизни других" Василий Мельничин.

Сама Бадоева в своем Инстаграм написала, что пока сохраняет спокойствие и старается не поддаваться панике.

"Как не поддаться панике и остаться в хорошем расположении духа? Знаете? Я пока адекватна и спокойна !!! Всем терпения и здоровья!!!"

– говорится в подписи к фото из Майами.

Как стало известно в ночь на 14 марта, ситуация осложнилась еще больше – Трамп объявил режим ЧС в США из-за вспышки COVID-19. О своем решении президент сообщил на пресс-конференции. Трансляция опубликована на Youtube-канале NBC News.

По последним данным, новым коронавирусом в Америке заразились 1920 человек, умер 41.