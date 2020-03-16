России грозит дефицит одежды из-за коронавируса
Напуганные эпидемией коронавируса россияне отказались от излюбленного развлечения – похода по магазинам. В результате компании, не представляющие товары первой необходимости, терпят убытки из-за упавшего спроса. Многие готовы вообще закрыть торговые точки.
Крупные сети уже потребовали от владельцев торговых центров временно сделать аренду помещений бесплатной. В противном случае магазины попросту прекратят работу. Соответствующие письма, по данным "Коммерсанта", уже разослала компания, реализующая в РФ бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka, Pull&bear. Также задумались о приостановке торговли парфюмерные сети "Золотое яблоко" и "Рив Гош".
По мнению экспертов, проблема не только в упавшем спросе, но и в том, что многие сети получают товар из Китая, а там в связи с карантинными мероприятиями была остановлена работа фабрик. В результате возник дефицит продукции. В частности, до сих пор не растиражированы летние коллекции многих брендов, пишет "ФедералПресс".
Ранее стало известно о проблемах с покупкой гаджетов и бытовой техники.
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