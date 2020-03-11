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Россияне сильно поторопились с покупкой техники на последние деньги

Россияне сильно поторопились с покупкой техники на последние деньги
Фото: TASS
Обвал рубля спровоцировал людей на необдуманные покупки

Глупо совершать спонтанные вложения в недвижимость или скупать импортную технику из страха перед коронавирусом или из-за колебаний валютных курсов. Повышения цен в России под влиянием этих факторов может и не произойти, а деньги будут потрачены. Об этом заявил заслуженный экономист Андрей Марголин.

По его данным, Китай уже практически справился с экономическими проблемами, связанными со вспышкой коронавируса, пишет URA.RU. Даже в Ухане уже вновь заработали предприятия. Месяца через четыре все процессы восстановятся. Поэтому не стоит поддаваться панике и скупать телевизоры, если в этом нет насущной необходимости.

Что касается недвижимости, то тут вообще вряд ли произойдет повышение цен, – ее и по нынешней стоимости не очень-то покупают.

Ранее некоторые СМИ написали об ажиотаже в российских магазинах техники и электроники, в результате чего дескать с полок пропали популярные товары. В частности, дефицитом стали гаджеты Apple, сообщил "Коммерсант".

Впрочем, в торговых сетях полагают, что россияне раскупили смартфоны и "умные часы" не из-за падения курса рубля, а в связи с праздником 8 марта и объявленными в честь этого скидками, передает телеканал "360".

В свою очередь, ждать снижения цен на бензин в России тоже не стоит, несмотря на падения стоимости нефти, отмечают эксперты.

Николай ВИКТОРОВ

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