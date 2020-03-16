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Мобильная связь подорожает из-за обвала рубля

Цены в этом году вырастут на 20%

Сотовая связь в России станет дороже, если государство не компенсирует расходы компаний на бесплатный доступ для абонентов к некоторым сайтам. Об этом рассказали представители крупных мобильных операторов.

Рост цен объяснили снижением курса рубля и предполагаемыми потерями сотовых компаний, пишет "Коммерсант". Так, стоимость связи для абонентов подорожает на 20%.

Это связано с поручением президента России Владимира Путина обеспечить бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, напоминает URA.RU. К ним относятся социальные сети, мессенджеры и сервисы заказа еды. По словам операторов, нововведение требует больших затрат, и, если государство их не компенсирует, это приведет к росту тарифов.

Карина СИРАЗОВА

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