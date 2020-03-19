Сидеть дома оказалось довольно дорого

Россиянам придется больше платить за услуги ЖКХ в ближайшее время. Счета повысятся из-за мер, предпринимаемых в связи с эпидемией коронавируса.

Все больше людей вынуждены оставаться дома: сотрудников переводят на удаленный режим работы, школьников и студентов – на дистанционное обучение, кто-то сидит на карантине. В результате потребление электричества гражданами растет, в среднем, на 42 кВт/ч в месяц на одного человека, пояснил старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления Сколково Юрий Мельников. В Москве это примерно плюс 200 руб. к обычному счету за электричество, пишет РИА "Новости".

Потребление горячей и холодной воды населением тоже увеличится, что негативно отразится на платеже за коммуналку. В этом отношении в выигрыше окажутся офисы – там во время удаленной работы сотрудников показания счетчиков по воде и свету будут в разы меньше. Не изменится только плата за отопление, отмечает "Царьград".

Ранее стало известно о повышении платы за ЖКХ за счет сборов на капитальный ремонт.