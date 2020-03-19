Связанный с коронавирусом кризис отразился на рынке недвижимости

Спрос на жилье в России за последние дни вырос почти вдвое. Таковы данные сервиса по поиску недвижимости ЦИАН.

Так, 10 марта число запросов пользователей, желающих приобрести квартиру, увеличилось на 54% по сравнению с 8 марта. Эксперты связывают это с резким ослаблением национальной валюты: граждане традиционно спешат вложить сбережения в недвижимость.

"К середине марта количество поисковых запросов достигло максимума с начала 2020 года", – передает ТАСС со ссылкой на ЦИАН.

При этом отмечается и снижение цен на жилье. В частности, 12 марта средняя стоимость квадратного метра достигла 77,8 тыс. руб. – это самый низкий показатель с начала февраля 2020 года. Продавцы спешат реализовать недвижимость, пока у населения есть деньги, полагают эксперты.

За последние две недели рубль значительно подешевел по отношению к мировым валютам. Доллар сейчас стоит больше 80 руб., евро – дороже 86 рублей. Это связано с резким падением цены на рынке нефти – с $50 до $26 за баррель только в марте.