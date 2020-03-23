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Зерно в России стало дороже нефти

Обвал цен и падение рубля укрепили позиции продукта

За прошлую неделю средние цены на российскую пшеницу выросли на 1 тыс. руб. и составили 13,3 тыс. единиц за тонну. Стоимость зерна превысила исторические максимумы и обогнала цены на нефть впервые за исследуемый период, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "Совэкон".

Директор компании Андрей Сизов рассказал, что взлет стоимости зерна связан с обвалом нефти и рубля по отношению к доллару и евро после сорванной сделки ОПЕК+. Стало известно, что рубль продолжает стремительное падение. 

Резкие скачки цен на пшеницу наблюдались по всему миру и коснулись рынков США и Франции. Экспортеры негативно отреагировали на рост цен, передает URA.RU. Эксперты считают, что в будущем стоимость зерна внутри страны будет укрепляться, но рост останется зависимым от дороговизны рубля и закупочных цен.

Ранее "Утро" писало, что был назван курс доллара на конец марта.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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