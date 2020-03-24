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Apple резко подняла цены

Обновление ноутбуков станет дороже на 10%

Компания Apple резко увеличила стоимость части своей продукции. Цены на улучшенные версии гаджетов выросли на 10% по всему миру, заметили СМИ.

Изменения коснулись таких устройств, как MacBook Pro, iMac, iMac Pro и Mac mini. Теперь в среднем стоимость обновления компьютера стала больше на 100 фунтов, или 9 тыс. рублей, передает MacRumors. Цены базовых версий остались прежними.

Точная причина такого подорожания неизвестна. Авторы материала предполагают, что рост стоимости связан с изменением курса валют.

Ранее Apple ограничила продажи iPhone из-за пандемии коронавируса и закрыла ряд магазинов.

Карина СИРАЗОВА

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