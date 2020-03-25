Особенно прибавил в цене сахар

Коронавирус внес коррективы во все сферы жизни россиян. Не остались в стороне и цены на продукты, которые из-за покупательского ажиотажа и обвалившегося рубля взлетели.

Так, на прошлой неделе подорожали сахар и фаворит жителей нашей страны – гречка. Первый прибавил сразу 7%, а самая популярная крупа – 2,8%. А в целом за март их ценник увеличился на 9,4% и 3,7% соответственно.

Кроме того, ударила по карману, правда, незначительно, еще одна крупа. Согласно данным Росстата, шлифованный рис вместе с макаронами и пшеничной мукой из-за ситуации с коронавирусом подорожали примерно на 1%.

Та же тенденция касается куриных яиц, которые теперь стоят на 1,4% больше, и овощи. Килограмм моркови, картофеля и лука за неделю взлетел в цене в пределах от 2,5% до 3,5%, уточняет "Вечерняя Москва".

Напомним, отечественная валюта ослабла в начале марта после несостоявшейся сделки ОПЕК+ на фоне спада стоимости нефти. Впрочем, на нее также повлияла и эпидемия коронавируса, которая вскоре после обвала рубля достигла масштаба пандемии.