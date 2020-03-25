Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Всего за неделю: насколько подорожали продукты

Всего за неделю: насколько подорожали продукты
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев
Особенно прибавил в цене сахар

Коронавирус внес коррективы во все сферы жизни россиян. Не остались в стороне и цены на продукты, которые из-за покупательского ажиотажа и обвалившегося рубля взлетели.  

Так, на прошлой неделе подорожали сахар и фаворит жителей нашей страны – гречка. Первый прибавил сразу 7%, а самая популярная крупа – 2,8%. А в целом за март их ценник увеличился на 9,4% и 3,7% соответственно. 

Кроме того, ударила по карману, правда, незначительно, еще одна крупа. Согласно данным Росстата, шлифованный рис вместе с макаронами и пшеничной мукой из-за ситуации с коронавирусом подорожали примерно на 1%. 

Та же тенденция касается куриных яиц, которые теперь стоят на 1,4% больше, и овощи. Килограмм моркови, картофеля и лука за неделю взлетел в цене в пределах от 2,5% до 3,5%, уточняет "Вечерняя Москва"

Напомним, отечественная валюта ослабла в начале марта после несостоявшейся сделки ОПЕК+ на фоне спада стоимости нефти. Впрочем, на нее также повлияла и эпидемия коронавируса, которая вскоре после обвала рубля достигла масштаба пандемии. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Dietrich Ritter
Ответить
Да, теперь пойдет как по маслу: отмазка у банды теперь железная: все можно валить на коронавирус! Главное, при этом не забывать намекать, что это Запад (или "Америкосы"- как кому больше нравится) во всем виноваты! Ну, и "русофобию" и "кругом враги" не забывать- куда ж без этой мантры?! Но парад, шествие "ленточных" с ряжеными вЫтиранами и всякое другое мракобесие- оставить, это- "святое"!
1
новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

В США соврали о лечении COVID-19 в России: последние новости о коронавирусе на 24 марта

Российский посол призвал прекратить дезинформацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей