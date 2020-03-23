Российская национальная валюта подешевела еще сильнее по отношению к доллару и евро

После открытия торгов на Московской бирже стало ясно, что рубль продолжает падать. Курс доллара вырос до 81,04, евро подорожал до 87,02. Российская валюта подешевела в середине марта из-за обвала цен на нефть и экономически сложной ситуации в связи с коронавирусом.

Долларовый индикатор фондового рынка России (РТС) упал почти на 6%, сообщает The Bell. Индекс Мосгорбиржи снизился на 4%.

Цены за баррель нефти Brent остаются на уровне 26,2$. Сообщается, что азиатские фондовые рынки также начали неделю с падения вслед за российским.



Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству пересмотреть бюджет из-за низких цен на нефть, передает "Ведомости". Минфин и Минэкономразвития должны выполнить поручение к 26 марта.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в обвале цен на нефть виноваты арабские партнеры России. По его словам, РФ планировала продлить соглашение еще как минимум на квартал, однако действия стран Персидского залива вызвали кризис.

Ранее "Утро" писало, что рубль продолжит дешеветь к концу марта.