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Доллар подешевел после резкого роста

Американская валюта упала до 80 рублей к вечеру 23 марта

Неделя началась на торгах с падения российского "деревянного": доллар вырос до 81,04 рубля. Однако к 17 часам понедельника отечественная валюта укрепилась.

По данным Московской биржи, доллар уже стоит 80,03 рубля. Падает и евро. Утром, 23 марта европейская валюта выросла до значений 87,02 рубля. К 17 часам евро торговался на уровне 86,1 рубля. 

Нефть марки Brent стоит $26 за баррель, фьючерсы нефти WTI – выросли до $22,8 за баррель. 

Правительство России намерено пересмотреть бюджет страны из-за сложившейся ситуации, писали "Ведомости". 

Отечественная валюта рухнула в начале марта после того, как Россия не поддержала решение Саудовской Аравии сокращать объемы продаж черного золота. В результате страны-участницы ОПЕК+ не заключили новую сделку – впервые с 2016 года, напоминает агентство НСН. На ослабление рубля также влияет непростая ситуация с коронавирусом, пандемия которого бушует по всему миру. 

Ранее "Утро" писало о том, что будет с курсом доллара в конце марта. 

Полина ИВАНОВА

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