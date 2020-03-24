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Курс доллара упал в России

Курс доллара упал в России
Фото: pixabay.com
Рубль дорожает вместе с нефтью

Валютные торги во вторник, 24 марта, начались со снижения курса доллара и евро к рублю. На Московской бирже в 11:00 мск за доллар давали 79 руб., что на 1,3% меньше итогов предыдущего дня. Евро подешевел на 0,5% – до 85,65 рубля.

Укрепление российского рубля совпало с увеличением стоимости нефти. Сейчас баррель сорта Brent стоит, в среднем, $28, что на 2% больше, чем накануне.

Впрочем, некоторые аналитики полагают, что падение курса доллара – временное, в ближайшее время он пойдет в рост. Так, букмекеры БК Parimatch прогнозируют, что к 26 марта курс доллара США в России составит 81,1 руб., передает сервис Betonmobile. 

При этом эксперты считают, что мир вступил в эпоху Великой депрессии, пережить которую России придется вместе с остальными странами.

Николай ВИКТОРОВ

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