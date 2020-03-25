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Курс доллара в России продолжил падать

Курс доллара в России продолжил падать
Фото: pixabay.com
Рубль растет второй день подряд

В начале торгов на Московской бирже в среду доллар снизился до 78,15 руб., евро вырос на 2 коп. и составил 84,5 рубля. 

По состоянию на 10:00 мск рубль продолжил усиливать позиции. Курс доллара опустился ниже 78 рублей.

К раннему утру 25 марта нефть марки Brent подорожала на 3%, стоимость за баррель достигла $28,16, побив показатели 24 марта. 

Впрочем, эксперты спрогнозировали, что после роста рынка акций РФ в среду не стоит ожидать быстрого укрепления рубля в будущем. Поводов для длительного и позитивного восхождения нет, цитирует Алексея Антонова из "Алор брокер" "ПРАЙМ". 

Внешний фон перед российскими торгами остается спокойным из-за роста цен на нефть, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". 

Ранее "Утро" рассказало, что россиян оставят без налички.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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