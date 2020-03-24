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Россиян оставят без налички

Россиян оставят без налички
Фото: pixabay.com
Класть деньги на карту тоже станет проблематично

Рекомендация Центробанка РФ отключить банкоматы, работающие на прием и выдачу наличных денег, доставит большие неудобства россиянам. В стране может возникнуть дефицит бумажных купюр, предупредил финансовый аналитик Владимир Левченко.

Он подтвердил, что глобальная цель центробанков разных стран – "контролировать каждую копейку", поэтому в мире предпринимаются различные меры против оборота наличных денег. В некоторых странах "живыми деньгами" практически невозможно расплатиться, например, в Великобритании уже введены серьезные ограничения. Сейчас под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса запрет можно успешно реализовать везде.

"Мировые и центральные банки подводят нас к запрету обращения наличных денег", – цитирует эксперта телеканал "360".

Проблема в том, что не во всех регионах России развита безналичная оплата товаров и услуг. В итоге может возникнуть ситуация, когда зарплата будет приходить людям на карту, а они не смогут ею воспользоваться по своему желанию.

Ранее Банк России рекомендовал проводить дезинфекцию всех наличных денег и выдерживать их в течение определенного ВОЗ срока перед выдачей клиентам. При этом банкоматы, работающие в режиме циркуляции, могут вообще отключить как потенциальные источники заразы. Отмечается, что мера эта – профилактическая, связанная исключительно с борьбой против распространения COVID-19.

При этом регулятор уверен, что исполнение данных рекомендаций не вызовет проблем. В частности, отключить или изменить режим работы придется только для 25% установленных в стране банкоматов, уточняет РИА "Новости".

О мерах профилактики заражения коронавирусом, разработанных Роспотребнадзором, можно прочитать здесь

Николай ВИКТОРОВ

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