Это поможет защитить сотрудников и клиентов от коронавируса

Банк России дал рекомендации кредитным организациям страны, чтобы избежать распространения инфекции из Китая. Важно соблюдать меры профилактики. Поэтому стоит ограничить работу банкоматов, функционирующих и на получение, и на выдачу денег.

Еще есть одно правило – лучше продержать деньги в банке столько времени, чтобы вирус успел погибнуть. Согласно информации, предоставленой ВОЗ, на бумажном носителе инфекция может прожить не больше четырех дней.

Рекомендовано проводить дизинфекцию банкоматов и купюроприемников, а главное – постараться использовать безналичную форму оплаты.

Ранее "Утро" писало о том, что аналитики назвали курс доллара, который будет достигнут к концу марта.