Доллар вырос после слов Путина
Отечественная валюта отреагировала на выступление российского лидера Владимира Путина. Курс рубля менял свое значение непосредственно во время президентской речи.
Пока глава государства говорил, "деревянный" подешевел на 27 копеек. Так, в начале обращения Владимира Владимировича доллар, согласно данным Московской биржи, стоил 78,57 руб., а через 17 с половиной мин. (именно столько длилось послание) -78,84 рубля, передает "Газета.Ru".
Прибавил в цене и евро. Его рост составил порядка 20 копеек – до 85, 28 рубля. Данная тенденция затронула также и биржевые индексы.
По состоянию на 18:00 мск американская валюта торговалась выше 79 руб., европейская – 85,70 рубля.
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