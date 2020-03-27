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Доллар дорожает накануне недельных выходных

Курс рубля снова падает

Открытие торгов в пятницу, 27 марта, на Московской бирже началось с падения курса рубля. За доллар дают на 27 коп. больше, чем накануне, за евро – 26 копеек.

В результате курс доллара сейчас составляет 77,7 руб., курс евро равен 85,7 рубля.

Ранее эксперты дали прогноз по рынку валют на конец марта, но после заявления президента РФ Владимира Путина ситуация изменилась.

Николай ВИКТОРОВ

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