Президент расскажет, как обстоят дела в стране и что будет дальше

Владимир Путин записал срочное обращение к нации, которое покажут гражданам в 16:00. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сегодня, 25 марта, президент отменил запланированный визит в Петербург. По предварительной информации, он расскажет о ситуации с коронавирусом в России и возможном переносе голосования по Конституции.

О том, что, возможно, российский лидер заговорит о переносе голосования, рассказали два источника, пишет РБК. Якобы день единого голосования перенесут с 22 апреля на неизвестный срок. Официально информация не подтверждена.

Трансляцию перенесли уже два раза. Планировалось, что она начнется в 15:00. После в 15:30, а теперь уже в 16:30.