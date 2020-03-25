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Путин сделал срочное обращение к россиянам

Путин сделал срочное обращение к россиянам
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент расскажет, как обстоят дела в стране и что будет дальше

Владимир Путин записал срочное обращение к нации, которое покажут гражданам в 16:00. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сегодня, 25 марта, президент отменил запланированный визит в Петербург. По предварительной информации, он расскажет о ситуации с коронавирусом в России и возможном переносе голосования по Конституции.  

О том, что, возможно, российский лидер заговорит о переносе голосования, рассказали два источника, пишет РБК. Якобы день единого голосования перенесут с 22 апреля на неизвестный срок. Официально информация не подтверждена.

Трансляцию перенесли уже два раза. Планировалось, что она начнется в 15:00. После в 15:30, а теперь уже в 16:30. 

Рина КРАСНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

И того
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Всё думал, почему сделали не врача председателем комиссии, а управленца, да ещё с придурью! В Когалыме этот управленец трафил ворам, в технике на разбирался. Придя на Москву вроде как сделал её чище. И вот став предстателем по борьбе отменил льготы пенсионерам старше 65 по проезду в транспорте, значит бюджет Москвы будет пополнять за счёт пенсионеров старше 65. Мерзость и пакость под предлогом борьбы так и прёт. Нет чтобы лекарство искать он ударил по пожилым как в Киеве. Старше 65 на кладбище и ни-ни из дома за вами придут, как в концлагере
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