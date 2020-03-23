Российский рубль может подняться до конца текущего года

Мир находится на пороге экономической депрессии из-за нестабильной ситуации на рынке ценных бумаг и идущей сейчас нефтяной войны между ключевыми сырьевыми игроками. Такое мнение высказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

"Нам предстоит пережить глобальную депрессию вместе с остальным миром. У нас [в России] не будет такого панического обвала фондового рынка, новая волна девальвации у нас уже практически произошла. По мере того, как рынок будут снова заливать долларами, я не исключаю в течение года и укрепление рубля", – сказал в комментарии изданию URA.RU эксперт.

По его словам, по причине обвала фондовых рынков Соединенных Штатов произойдет вброс долларов на мировой рынок. Именно это приведет к резкому падению рынка ценных бумаг. При этом, полагает он, цена на нефть уже выработала "свои пределы падения", находясь сейчас в районе себестоимости для большинства продавцов.

Колташов считает, что если стоимость черного золота будет опускаться и дальше, тогда это означает невыполнение контрактов, что может привести к дефициту сырья. А вот фондовые рынки еще не достигли минимума 2009 года.

Ранее в понедельник, 23 марта, цены на нефть резко ушли вниз, на 8%: марка Brent стоила $25,13 за баррель, марка WTI – $21,32 за баррель. На этом фоне отечественные нефтяники не обращаются к властям страны за какой-либо помощью. Как рассказал сегодня замминистра финансов Алексей Сазанов, это нефтяные компании должны помогать государству, пишет ТАСС.

