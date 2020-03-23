Американский доллар доведет мир до экономической депрессии
Мир находится на пороге экономической депрессии из-за нестабильной ситуации на рынке ценных бумаг и идущей сейчас нефтяной войны между ключевыми сырьевыми игроками. Такое мнение высказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
"Нам предстоит пережить глобальную депрессию вместе с остальным миром. У нас [в России] не будет такого панического обвала фондового рынка, новая волна девальвации у нас уже практически произошла. По мере того, как рынок будут снова заливать долларами, я не исключаю в течение года и укрепление рубля", – сказал в комментарии изданию URA.RU эксперт.
По его словам, по причине обвала фондовых рынков Соединенных Штатов произойдет вброс долларов на мировой рынок. Именно это приведет к резкому падению рынка ценных бумаг. При этом, полагает он, цена на нефть уже выработала "свои пределы падения", находясь сейчас в районе себестоимости для большинства продавцов.
Колташов считает, что если стоимость черного золота будет опускаться и дальше, тогда это означает невыполнение контрактов, что может привести к дефициту сырья. А вот фондовые рынки еще не достигли минимума 2009 года.
Ранее в понедельник, 23 марта, цены на нефть резко ушли вниз, на 8%: марка Brent стоила $25,13 за баррель, марка WTI – $21,32 за баррель.
На этом фоне отечественные нефтяники не обращаются к властям страны за какой-либо помощью. Как рассказал сегодня замминистра финансов Алексей Сазанов, это нефтяные компании должны помогать государству, пишет ТАСС.
Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса
От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США
Курс рубля сильно снизится
Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Эпидемия COVID-19 приведет к росту цен на бензин
- Российским туристам велели срочно покинуть Турцию
- Вслед за крупой: в России могут опустеть полки с алкоголем
- Работа из дома: что станет с зарплатами в разгар коронавируса
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Рацион долгожителей: всего три продукта продлят молодость
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Выбор читателей
- День Василисы: что нельзя делать 23 марта
- Анекдот дня на 23 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Каменских в обтягивающем комбинезоне сделала громкое признание
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик