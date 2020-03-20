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Китай вогнал нож в спину России в нефтяной войне

Китай вогнал нож в спину России в нефтяной войне
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Страна может оказаться на пороге "золотой блокады" времен СССР

На протяжении последних десяти дней Европа и Китай не закупали российскую нефть из-за ценовой политики Саудовской Аравии, которая резко снизила цены на свое сырье. Более того, наше топливо Пекин не допускал даже до торгов. Своим поведение КНР наносит предательский удар в спину РФ. С таким мнением выступил экономист, специалист по анализу финансовых рынков Владимир Гаврилов.

Он полагает, что прекращение поставок наших энергоносителей на экспорт может привести к краху отечественную экономику и даже повлиять на местные политические элиты. По мнению эксперта, ситуация направлена на смену власти в стране.

"Я вижу скоординированные действия правящих элит наших так называемых "партнеров" и "друзей". С США все понятно, но никто не ожидал, что нож в спину России воткнет Китай", – сказал в интервью "ЦарьГраду" экономист.

Также он считает, что Штаты и ЕС могут ударить по Москве новыми санкциями, направленными на российские топливные ресурсы, запретив их поставки на неопределенное время. Причем Вашингтон нацелился на блокировку банковских транзакций.

"И если наложат санкции в отношении российских банков, это может привести к тотальному запрету на любые операции с любыми банковскими инструментами, то есть, прежде всего, золотом в международных расчетах. Я не стал бы исключать введения "золотой блокады"", – подчеркнул Гаврилов.

Он напомнил, что такая же ситуация сложилась в 1925 г., когда Советский Союз закупал новое оборудование не на золотые слитки, а выкачивая из страны природные ресурсы и зерно.

Ранее в СМИ прошла информация об отказе Китая из-за страха перед американскими рестрикциями закупать нефть у попавших под ограничения Вашингтона российских компаний, в том числе "Роснефти" и ее дочек.

"Это выглядит как политическая игра. США и Саудовская Аравия хотят наказать Россию, и теперь Китай не может им помочь", – сказал агентству Reuters источник на рынке 16 марта.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Антиxy#лo
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Ну как вам еще обяснять что надо убратся ВОН с украинской земли, как с Крыма так и Донбасса. До вас же pidorov по другому нe доходит что воровать чужую зeмлю это очень плохо и не порядочно. Ну что зделаешь что, до ваших мозгов это неходит. А люди просто исполняют свои обязательства данные Украине по Будапештскому меморандуму за сданое Украиной ядерное оружие. Ну как они могут по другому обяснить другому идиоту из Северной Кореи что ядерное оружие это плохо.
Геннадий Чебурашкин
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Именно про это я и писал! :))))

"США & СА решили нефтяным демпингом, да ещё и при поддержке эпидемии, провернуть то же, что они делали с СССР - задавить Россию ценами на нефть.
Раз в прошлый раз прокатило, то, думают, и в этот раз должно сработать.
Других способов удержать мировое господство у Империи Лжи и Ненависти уже не осталось.
Выгода для США, крупнейшего импортёра нефти, намного выше, чем убытки от закрытия добычи сланцевой нефти.
США посредством демпинга СА пытаются выдавить РФ с рынка, заняв её место. Попутно угрожая России санкциями на её ответные реакции на демпинг СА."
Dietrich Ritter
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Давить эту мерзоту (Империю Зла и Лжи) где и как только возможно! Жаль, 30 лет назад подонков пожалели! Ну, лучше поздно, чем никогда!
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