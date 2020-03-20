Китай вогнал нож в спину России в нефтяной войне
На протяжении последних десяти дней Европа и Китай не закупали российскую нефть из-за ценовой политики Саудовской Аравии, которая резко снизила цены на свое сырье. Более того, наше топливо Пекин не допускал даже до торгов. Своим поведение КНР наносит предательский удар в спину РФ. С таким мнением выступил экономист, специалист по анализу финансовых рынков Владимир Гаврилов.
Он полагает, что прекращение поставок наших энергоносителей на экспорт может привести к краху отечественную экономику и даже повлиять на местные политические элиты. По мнению эксперта, ситуация направлена на смену власти в стране.
"Я вижу скоординированные действия правящих элит наших так называемых "партнеров" и "друзей". С США все понятно, но никто не ожидал, что нож в спину России воткнет Китай", – сказал в интервью "ЦарьГраду" экономист.
Также он считает, что Штаты и ЕС могут ударить по Москве новыми санкциями, направленными на российские топливные ресурсы, запретив их поставки на неопределенное время. Причем Вашингтон нацелился на блокировку банковских транзакций.
"И если наложат санкции в отношении российских банков, это может привести к тотальному запрету на любые операции с любыми банковскими инструментами, то есть, прежде всего, золотом в международных расчетах. Я не стал бы исключать введения "золотой блокады"", – подчеркнул Гаврилов.
Он напомнил, что такая же ситуация сложилась в 1925 г., когда Советский Союз закупал новое оборудование не на золотые слитки, а выкачивая из страны природные ресурсы и зерно.
Ранее в СМИ прошла информация об отказе Китая из-за страха перед американскими рестрикциями закупать нефть у попавших под ограничения Вашингтона российских компаний, в том числе "Роснефти" и ее дочек.
"Это выглядит как политическая игра. США и Саудовская Аравия хотят
наказать Россию, и теперь Китай не может им помочь", – сказал агентству Reuters источник на рынке 16 марта.
Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса
От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США
Курс рубля сильно снизится
Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Крымский мост несет угрозу России из-за COVID-19
- Резкий скачок: число зараженных COVID-19 в России возросло
- Вслед за крупой: в России могут опустеть полки с алкоголем
- Работа из дома: что станет с зарплатами в разгар коронавируса
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Рацион долгожителей: всего три продукта продлят молодость
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Выбор читателей
- Гороскоп на 20 марта: повезет четырем знакам
- Аномальное тепло придет в Москву в апреле
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик