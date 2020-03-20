Санкции США из-за падения цен на черное золото усугубят ситуацию в мире

Америке не стоит вмешиваться в хорошие отношения России и Саудовской Аравии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта.

Комментируя появившиеся в СМИ слова президента США Дональда Трампа о том, что Белый дом готов заставить Москву и Эр-Рияд изменить их позиции по добыче и экспорту нефти, он назвал это "весенним обострением, спровоцированным коронавирусом", передает РИА ФАН.

Впрочем, в РФ допускают готовность американцев ввести новые антироссийские санкции – теперь уже под предлогом защиты нефтепроизводителей, страдающих от обвала цен на черное золото. Но эти меры в реальности никак не повлияют на рынок, считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

"Какие бы решения они не приняли санкционные, это может усугубить ситуацию с ценой на нефть, но никак ее не поправить. То, что мы эти санкции воспримем как еще очередные санкции США и не будем ничего предпринимать, я в этом тоже уверен", – цитирует сенатора РБК.

В начале марта Саудовская Аравия предложила странам группы ОПЕК+ сократить ежедневную добычу нефти на 1,5 млн баррелей. Россия отказалась, так как США, которые не являются участником организации, ранее в подобных случаях тут же наращивали экспорт сланцевой нефти. В результате сделка в рамках ОПЕК+ распалась впервые с 2016 г., и цены на черное золото рухнули более чем вдвое – с $60 до $28 за баррель. Эксперты предсказали, что кризис на нефтяном рынке только начинается и в течение года цена на углеводородное сырье может опуститься ниже себестоимости.