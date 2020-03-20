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Вашингтон готовит новый удар по Москве из-за нефти

Вашингтон готовит новый удар по Москве из-за нефти
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
США намерены действовать привычным способом

Американцы идут проторенной дорогой – чтобы стабилизировать цены на рынке нефти, они намерены вмешаться в битву между Россией и Саудовской Аравией и, конечно, воздействовать на Москву будут очередными санкциями. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal. Подробности ограничительных мер, которые собираются вводить Штаты, пока не известны.

Между тем намерение Вашингтона вновь ударить по Москве санкциями оценили эксперты. Так, политолог Александр Асафов считает, что подобная политика абсолютно логична для американцев. Они вряд ли упустят шанс усилить давление на нашу страну на фоне сложившейся ситуации. Ведь наравне с Китаем Россия для США – главный геополитический конкурент.

"У России накоплен серьезный запас прочности в Фонде национального благосостояния, который позволит ей достаточно беспроблемно пройти период кризиса. Поэтому американцы и увеличивают усилия", – отметил эксперт в беседе с RT.

Ранее аналитики дали прогноз по курсу доллара на конец марта. Из-за рухнувших цен на нефть валютные рынки продолжает лихорадить.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Василиск
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А кто мешает Русам внедрить дешёвые установки Омских учёных, бензин из мусора за 4 копейки? Сразу убьём одним выстрелом двух "зайцев".
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