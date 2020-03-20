Стоимость черного золота может опуститься ниже 5 долларов за баррель

Обвал цен на нефтяном рынке на 60% за три недели – это еще не самое ужасное, что могло произойти. Совсем плохо станет к лету, когда стоимость барреля может дойти всего до $5. Такой прогноз дали аналитики Citigroup.

Большинство экспертов склоняются к мнению, что падение цен на нефть продолжится еще несколько месяцев и даже более года. Так, в Goldman Sachs прогнозируют продажу сорта Brent весной 2020 г. по $20 за баррель. Глава индийской нефтегазовой компании Bharat Petroleum полагает, что уже в апреле средняя стоимость опустится до $17, передает Bloomberg. В китайском фонде Shanghai Youlin Investment Managemen рассчитывают на $15.

Самый пессимистичный прогноз дает Citigroup. Там допускают снижение цен до $5 за баррель и даже отрицательные реальные цены, пишет URA.RU. Это вынудит производителей прекратить добычу и экспорт сырья, что вызовет уже новые проблемы в мире.

Ранее на этой неделе нефть дешевела до $25 за баррель, но к настоящему моменту отыграла почти 8% до уровня $29 за бочку марки Brent.

При этом российский рубль все равно продолжил падение. В пятницу, 20 марта, утром на Московской бирже давали за доллар 78,19 руб., что на 90 коп. больше, чем накануне вечером, евро вырос до 84,18 рубля.

Ранее эксперты предупредили, что даже при стоимости барреля по $35 уровень бедности в нашей стране повысится. Нефтяной кризис начался после того, как страны группы ОПЕК+ не договорились о сокращении объема продаж. Есть мнение, что таким образом Россия хотела вытеснить с рынка американских конкурентов.