В нефтяной войне между Москвой и Эр-Риядом проиграет Вашингтон
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, известный своими дико импульсивными решениями, захотел наказать русских за несговорчивость по ОПЕК+ и пообещал увеличить добычу нефти в течение недель на ошеломляющие два миллиона баррелей в день. Результат был немедленным и поразил мировые рынки почти так же сильно, как и коронавирус. Однако сделал он больно не столько России, сколько Соединенным Штатам. Об этом пишет Джон Брэдли в The Spectator.
Обвал цен на рынке черного золота может оказаться "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Как отмечается в статье, "нефтяная война" между Эр-Риядом и Москвой отрицательно повлияет не только на шансах президента США Дональда Трампа переизбраться на второй срок, но и на недавно приобретенном статусе Америки как крупнейшего в мире производителя черного золота.
"Когда Соединенные Штаты зависели от импорта, им были выгодны низкие цены на нефть. Но теперь, когда технологии гидроразрыва пласта сделали Америку чистым экспортером нефти, у нее появились новые уязвимые места. И теперь она проходит проверку на прочность", – полагает автор.
По его мнению, РФ не стала продлевать сделку о сокращении добычи сырья из-за нежелания помогать укреплению позиций США на этом рынке. Но этот шаг повлияет и на экономику Ирана, который является "самым важным союзником России в регионе и заклятым врагом Соединенных Штатов".
Падение цен на нефть также "поставит крест" на рынке американского сланца, считает Брэдли.
"Если саудовцы выполнят свое обещание затопить глобальный рынок дешевой нефтью – и у них, возможно, не останется иного выбора – это может вскоре оказаться фатальным для американских производителей сланца, поскольку инвесторы устают бросать деньги в свои бездонные дыры", – говорится в материале.
В ближайшие годы, напоминает журналист, Вашингтону нужно будет выплатить кредиты на общую сумму около $86 млрд., а низкие цены на черное золото совсем не способствуют выполнению этих планов.
"Для
простых американцев самым важным моментом остается следующее:
независимо от того, кто выиграет в борьбе на прочность между Саудовской
Аравией и Россией, американская сланцевая индустрия однозначно
проиграет", – подчеркивает Брэдли.
Между тем, Москва дала понять, что в запасе у нее достаточно ресурсов, чтобы не допускать дыр в бюджете на протяжении нескольких лет даже при цене на нефть в $25 за баррель.
"Интересно, как Трамп, больше всего на свете ненавидящий личное предательство, отреагирует, когда наконец осознает, что лидер Саудовской Аравии, с которым они прошли многое, теперь готовится уничтожить американскую промышленность, которой Трамп гордится больше всего", – задается вопросом автор.
Напомним, 6 марта страны ОПЕК+ не договорились в вопросе изменения параметров сделки о сокращении добычи нефти и о ее продлении. Таким образом, с 1 апреля будут сняты ограничения по добыче сырья в государствах-участницах прежнего альянса.
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