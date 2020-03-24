В ООН потребовали прекратить изоляцию России
От Организации Объединенных Наций поступило неожиданное предложение. По мнению генсека организации Антониу Гутерреша, в сложный для всего мира период, виной которому коронавирусная инфекция, необходимо остановить санкционную войну. Таким образом, торговая изоляция, в которую Россия попала в 2014 г., совсем скоро может прекратиться.
"Это время солидарности, а не изоляции", – аргументировал свой настрой Гутерреш, передает РИА "Новости".
Он призвал лидеров "Большой двадцатки" избавиться от ограничений, которые мешают странам обмениваться товарами первой необходимости, медицинским оборудованием и лекарствами. Об этом глава ООН написал в своем послании, отметив, что снятие санкционной блокады станет "мощным пакетом ответных мер", которыми следует ударить по вирусу COVID-19. Отмена рестрикционного режима, подчеркнул Гутерреш, будет еще одним способом прекратить распространение китайской заразы.
Саммит G20 в 2020 г. с участием президента РФ Владимира Путина пройдет в режиме онлайн. Лидеры двух десятков государств обсудят ситуацию с коронавирусом в ближайший четверг, 26 марта.
Сейчас в мире насчитывается более 400 тыс. пострадавших от новой коронавирусной инфекции. Число ее жертв, согласно данным интерактивной карты института Хопкинса, превышает 18 тыс. человек.
Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным
Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Эпидемия COVID-19 приведет к росту цен на бензин
- Украину от коронавируса спасет Запад
- Российским туристам велели срочно покинуть Турцию
- Синие губы и отсутствие аппетита: названы неожиданные симптомы коронавируса
Здоровье
- Дедовский способ: отвар поможет поднять потенцию в домашних условиях
- Вирусная диета: плюсы и минусы похудения на гречке
- Гимнастика фараонов: утренняя зарядка для продления молодости
Выбор читателей
- Гороскоп на 24 марта: предсказание для всех знаков
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Каменских в обтягивающем комбинезоне сделала громкое признание
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик