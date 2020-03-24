"Большую двадцатку" призвали снять санкции на фоне пандемии

От Организации Объединенных Наций поступило неожиданное предложение. По мнению генсека организации Антониу Гутерреша, в сложный для всего мира период, виной которому коронавирусная инфекция, необходимо остановить санкционную войну. Таким образом, торговая изоляция, в которую Россия попала в 2014 г., совсем скоро может прекратиться.

"Это время солидарности, а не изоляции", – аргументировал свой настрой Гутерреш, передает РИА "Новости".

Он призвал лидеров "Большой двадцатки" избавиться от ограничений, которые мешают странам обмениваться товарами первой необходимости, медицинским оборудованием и лекарствами. Об этом глава ООН написал в своем послании, отметив, что снятие санкционной блокады станет "мощным пакетом ответных мер", которыми следует ударить по вирусу COVID-19. Отмена рестрикционного режима, подчеркнул Гутерреш, будет еще одним способом прекратить распространение китайской заразы.

Саммит G20 в 2020 г. с участием президента РФ Владимира Путина пройдет в режиме онлайн. Лидеры двух десятков государств обсудят ситуацию с коронавирусом в ближайший четверг, 26 марта.

Сейчас в мире насчитывается более 400 тыс. пострадавших от новой коронавирусной инфекции. Число ее жертв, согласно данным интерактивной карты института Хопкинса, превышает 18 тыс. человек.