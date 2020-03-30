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Трампа поймали на лжи о просьбе Путина снять санкции

Трампа поймали на лжи о просьбе Путина снять санкции
Дональд Трамп. Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Американский лидер позвонил в Кремль, чтобы обсудить цены на нефть и COVID-19

Президент США Дональд Трамп сказал неправду о том, что его российский коллега Владимир Путин якобы уже два года просит Белый дом отменить санкции в отношении РФ.

Соответствующее утверждение американца опроверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Напомним, ранее сегодня Трамп сделал ряд заявлений в эфире телеканала Fox News, касающихся нашей страны. Так, хозяин Овального кабинета сообщил, что в предстоящем в 30 марта телефонном разговоре Путин "возможно, попросит" снять с России американские рестрикции об этом. "Он уже в течение двух лет просит об этом", – уверяет Трамп.

Также он заметил, что знает об антироссийских санкциях больше остальных, поскольку сам их вводил.

По его словам, до него ранее в руководстве страны никому в голову не приходила идея ввести ограничительные меры против газопровода "Северный поток – 2". Трамп утверждает, что никто в США вообще не слышал о нашей трубе, но тут пришел он и наказал российский проект.

Кроме этого, штатовский лидер захотел поговорить с Путиным об энергетике, сказав, что Россия и Саудовская Аравия "обе сошли с ума" по поводу нефти. Среди тем была объявлена ситуация с коронавирусом, торговлей, отношениями между двумя государствами.

Позже в понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что телефонный разговор состоялся именно по инициативе Белого дома. Лидеры стран действительно обсудили проблему с распространением коронавируса и борьбой с ним, состояние на нефтяном рынке. О санкциях ни слова.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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