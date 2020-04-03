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СМИ: США введут санкции против России из-за нефтяного кризиса

СМИ: США введут санкции против России из-за нефтяного кризиса
Фото: Алексей Андронов/ТАСС
Американцы хотят заставить Москву и Эр-Рияд сократить добычу черного золота

Производители сланцевой нефти в США потребовали от властей ввести жесткие санкции против России и Саудовской Аравии, из-за которых они терпят значительные убытки.

По данным Financial Times, в США уже началась "агрессивная лоббистская кампания" в поддержку американского нефтяного сектора. В частности, производители требуют от Вашингтона заморозить продажу вооружения саудитам, запретить поставки саудовской нефти на НПЗ США, установить повышенные пошлины на импортную нефть и ввести санкции против топливно-энергетического комплекса России и Саудовской Аравии. Отмена ограничительных мер предполагается только после того, как Москва и Эр-Рияд значительно сократят добычу и экспорт черного золота.

В начале марта входящие в группу ОПЕК+ производители нефти не договорились об объемах поставок на мировой рынок, в результате цены на нефть резко пошли вниз. Нефтяники не входящих в ОПЕК+ США также пострадали – в Штатах уже вынуждены закрывать буровые установки. Хотя фактического увеличения объемов экспорта со стороны мировых производителей не произошло.

Ранее в Баку сообщили, что переговоры участников ОПЕК+ в видеорежиме могут состояться в понедельник, 6 апреля.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вась
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Лука
Чешский подарок к 75 летию
Они воевали на стороне гитлеровцев, поэтому в Праге по решению муниципальных властей в пятницу утром снесли памятник маршалу Коневу....
Хорошим ответом на "подарок" был бы разрыв дипломатических отношений , но такое может сделать Эрдоган , саудовцы , иранцы , только не В.В.П. с Лавриком... эти убожества - наоборот , еще отправят пару транспортников с помощью братскому народу Чехии.
Александр
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Это им еще икнётся и не раз.
..андоны!
Лука
Ответить
Чешский подарок к 75 летию
Они воевали на стороне гитлеровцев, поэтому в Праге по решению муниципальных властей в пятницу утром снесли памятник маршалу Коневу....
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