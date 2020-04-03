Американцы хотят заставить Москву и Эр-Рияд сократить добычу черного золота

Производители сланцевой нефти в США потребовали от властей ввести жесткие санкции против России и Саудовской Аравии, из-за которых они терпят значительные убытки.

По данным Financial Times, в США уже началась "агрессивная лоббистская кампания" в поддержку американского нефтяного сектора. В частности, производители требуют от Вашингтона заморозить продажу вооружения саудитам, запретить поставки саудовской нефти на НПЗ США, установить повышенные пошлины на импортную нефть и ввести санкции против топливно-энергетического комплекса России и Саудовской Аравии. Отмена ограничительных мер предполагается только после того, как Москва и Эр-Рияд значительно сократят добычу и экспорт черного золота.

В начале марта входящие в группу ОПЕК+ производители нефти не договорились об объемах поставок на мировой рынок, в результате цены на нефть резко пошли вниз. Нефтяники не входящих в ОПЕК+ США также пострадали – в Штатах уже вынуждены закрывать буровые установки. Хотя фактического увеличения объемов экспорта со стороны мировых производителей не произошло.

Ранее в Баку сообщили, что переговоры участников ОПЕК+ в видеорежиме могут состояться в понедельник, 6 апреля.