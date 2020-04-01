Бюджет России может остаться без дохода от продажи черного золота

Цены на нефть на мировых рынках снова падают с бешеной скоростью. Накануне черное золото немного отыграло позиции, но с 1 апреля перестала действовать сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу и экспорт нефти основных стран-производителей, включая Россию. Физически объемы поставок пока не изменились, но цены уже пошли вниз.

К полудню по Москве стоимость барреля североморского сорта Brent достигла $24,85, что на 5% меньше, чем было 31 марта. Западно-техасский сорт WTI подешевел до $20,19 доллара за баррель. И это еще не самые низкие показатели. Так, 30 марта за российскую Urals давали от $11 до $15 за баррель, а канадские сорта покупали по $6,5 – $10,5. При таких ценах добыча нефти становится невыгодной^ ее транспортировка стоит дороже, приводит "Финам" мнение начальника отдела инвестиционных стратегий "БКС Брокер" Валерия Кушанина.

Но даже на столь дешевую нефть спрос падает. Желающие уже заполнили резервуары, а производство во многих странах встало из-за коронавируса. Китай может, конечно, быстро построить хранилища и заполнить их сырьем по бросовым ценам, но они тоже не будут резиновыми. В США уже начали закрывать буровые вышки. Но все понимают: это пока нефти на рынке переизбыток, потом же массовая консервация добывающих мощностей обернется дефицитом углеводородов.

Этот вопрос обсуждали на днях президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а накануне прекращения действия договора ОПЕК+ созвонились их министры энергетики Александр Новак и Дэн Бруйетт, сообщает РИА "Новости". Но на ситуации на рынке это никак не отразилось. Влияние тут может оказать только диалог Москвы и Эр-Рияда, но, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такие переговоры сейчас не ведутся.

По мнению экспертов, Саудовская Аравия начнет разговор о сокращении добычи теперь только после того, как ее существенно нарастит. Соответственно, низкие цены на нефть – это надолго.

Россия при таком раскладе может остаться без денег. При цене нефти ниже $15 за баррель экспортные пошлины обнуляются, а в 2019 г. именно они составили 35% дохода федерального бюджета, пишет РБК. Кроме того, бюджетное правило не работает при стоимости нефти меньше $42,4 за баррель марки Urals, то есть поступлений в резервный фонд тоже не будет. В результате все это окажет давление на рубль, он может опуститься до уровня 100 – 115 за доллар еще в апреле, приводит "Свободная пресса" мнение президента Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталия Манкевича.

Ранее эксперты рассказали "Утру", как на курсе рубля сказываются введенные Москвой карантинные меры.