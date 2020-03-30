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Цена на нефть рухнула до 20 долларов

Цена на нефть рухнула до 20 долларов
Фото: Алексей Андронов/ТАСС
Так дешево черное золото не стоило даже в кризис-2008

Стоимость нефти упала ниже $20 за баррель и продолжает снижаться. На бирже в Нью-Йорке в ночь на понедельник, 30 марта, за бочку местной WTI с поставками в мае давали $19,98.

В последний раз так дешево американская нефть ценилась в 2002 г., пишет "ФедералПресс". Резервуары наполнены уже доверху, спрос на рынке падает. Поэтому производители в США начинают консервировать буровые установки. На прошлой неделе было закрыто 40 скважин из действующих 664. Если ситуация на рынке не изменится, в мае в США может остаться менее 500 буровых установок, прогнозирует Investing.com.

Североморская нефть продается пока немного дороже американской – за баррель сорта Brent дают $26,6, но это тоже значительно дешевле, чем накануне, и более чем вдвое по сравнению с началом марта.

Цена на нефть начала падать 9 марта, после распада сделки ОПЕК+, напоминает URA.RU. Ситуацию усугубила пандемия коронавируса, число жертв которой продолжает расти. В России на этом фоне резко ослаб рубль.

Николай ВИКТОРОВ

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