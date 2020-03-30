Звезде было 69 лет

Из-за COVID-19 скончался музыкант Алан Меррилл. Он прославился после выхода песни "I Love Rock 'n' Roll". Рокер написал ее в 1975 г. вместе с гитаристом Джейком Хукером.

Печальную новость о смерти известного музыканта от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщила его дочь Лора. В своем "Фейсбук" она написала, что коронавирус забрал ее отца утром.

"Мне дали две минуты попрощаться с ним, после увели. Он выглядел мирным, и, когда я уходила, все еще была надежда, что его имя не появится в сводках новостей", - говорится в ее обращении.

Дочь Меррилла умоляет всех быть осторожными и отсидеться дома.

"Тебе кажется, что это не случится с тобой или твоей сильной семьей. Это случилось. Оставайтесь дома, если не для вас... то для других", – призвала она.

Ранее "Утро" писало о смерти актера из сериала "Клан Сопрано". Артист скончался от коронавируса.